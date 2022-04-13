О запрете выходить на лед напомнили жителям Карелии

Специалисты управления по делам ГО и ЧС администрации Петрозаводска проверили, есть ли информационные таблички и стенды, запрещающие выход и выезд на лед. Их установили в местах традиционного выхода и выезда на лед, сообщили в пресс-службе мэрии.

Инспекция прошла на береговой линии Петрозаводской губы Онежского озера, на Каменном карьере на Ключевой и на Четырехверстном озере.

Запрет выхода на водоемы в карельской столице действует с 28 марта. Он распространяется не только на Онежское озеро, но и на внутренние водоемы города. // Фото: администрация Петрозаводска