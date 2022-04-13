Мусор и смёт убирают 13 апреля на Онежской набережной

В последние дни Городской комбинат благоустройства очищает общественные территории в Петрозаводске от мусора и смёта. В пресс-службе мэрии сообщили, что в работе задействованы мобильные бригады и техника.

В среду подрядчик особенно усиленно убирает Онежскую набережную. Специалисты ежедневно контролируют состояние её инфраструктуры после зимней эксплуатации.

Мусор также убирают на проспектах Октябрьском и Александра Невского, на Сыктывкарской улице, в скверах Юрия Андропова, Каскад и Дмитриевском, на аллеях Кондопожской и 300-летия Петрозаводска, в переулке Попова, в Губернаторском саду, в парках Ямка, 50-летия Пионерской Организации, Мира и Якорном.

Кроме того, подрядчик очищает от смёта скверы Александровский, Элиаса Лённрота, Вечный Огонь, Каскад, Почтовую площадь, аллеи Берёзововую, Дружбы, Воинской Славы и Тропа Ивана-Царевича, парк Беличий Остров, Губернаторский сад, а также велопешеходную дорожку, соединяющую разные районы города. // Фото: администрация Петрозаводска