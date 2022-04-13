Новое медоборудование появилось в медучреждениях Карелии

В этом году медицинские учреждения Карелии получат современное оборудование более чем на 230 миллионов рублей. Его закупят в рамках программы модернизации учреждений здравоохранения за счет федерального бюджета, сообщил министр Михаил Охлопков.

На днях в Пряжинскую ЦРБ уже привезли два стерилизатора, электроэнцефалограф и кардиосинхронизированный дефибриллятор. В ближайшее время поставят кольпоскоп, электрокардиограф, аппарат для суточного мониторирования артериального давления, хирургический стол.

До окончания этого года для Пряжи закупят 16 единиц медицинского оборудования, в том числе эндоскопическую систему, ультразвуковую систему исследования сосудов, видеоцистоскоп.

Российское правительство недавно упростило процедуру закупок. Сейчас больницы и поликлиники приобретают все необходимое намного быстрее.

Раньше медорганизации покупали оборудование через электронный запрос на сумму до трех миллионов рублей. Этот порог увеличили до 50 миллионов рублей. А допустимый годовой объем закупок по упрощенной схеме повысили со 100 до 750 миллионов рублей. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте