О пользе двух спиртных напитков рассказал доктор Мясников

Обладающие противовоспалительным действием напитки назвал в Telegram-канале телеведущий и врач Александр Мясников. Как ни странно, это спиртное.

Доктор заявил, что употребление вина и пива снижает риск развития аневризмы аорты.

Полезно также есть орехи и фрукты, овощи, нежирный сыр, цельнозерновые продукты, пить кофе и чай. К вредным продуктам врач отнес колбасные изделия, мясо, субпродукты, сладкую газировку и чипсы, а также соль. // фото: pixabay.com