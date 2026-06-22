О любви на разных языках: концерт Дмитрия Риберо и оркестра «Онего»

29 июня в Карельской филармонии прозвучат мировые хиты, танго и романсы. Артист с российско-колумбийскими корнями подарит публике вечер искренних эмоций и страсти (6+)

Фото: Карельская госфилармония

Концерты с участием певца и актёра Дмитрия Риберо – это всегда фейерверк эмоций, улыбок, страсти и музыкальности. Дмитрий — сын колумбийского режиссёра Марио Риберо и советской актрисы Любови Полехиной. Он окончил консерваторию Манхэттена и престижные актёрские курсы Ли Страсберга в Нью-Йорке. Дмитрий Риберо умеет быть честным с публикой, располагая к себе с первых нот. Красота его голоса завораживает и не отпускает до последнего звука.

Исполнители: Оркестр «Онего», дирижёр – заслуженный деятель искусств России, народный артист Карелии Геннадий Миронов.

Солисты: лауреат международных конкурсов Дмитрий Риберо (баритон), заслуженный артист России Михаил Тоцкий (бандонеон).

В программе: мировые хиты о любви, танго, романсы, эстрадные песни.

Начало в 19:00. 6+

Билеты можно приобрести на сайте.

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