Новый завод построят в Карелии к 2025 году

Завод интерьерных элементов «Томицы 2» строят в Карелии вблизи Шуйского шоссе. Завершить строительство должны будут через два года.

На предприятии будет два цеха. В одном будут производить точеную продукцию, элементы деревянных лестниц, погонажные изделия и мебельный щит. В другом будут изготавливать гранулы для производства изделий древесно-полимерного композита (ДПК) - террасной доски, штакетника. Годовой объем производства гранул - 1440 тонн, сообщается в паблике госкомитета Карелии по жилищному надзору.

Рядом с заводом хотят возвести сушильный блок, котельную, работающую на щепе и склад готовых изделий. // фото unsplash.com