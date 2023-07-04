Новый ухажер напал на жительницу Карелии в подъезде

40-летняя женщина отдыхала в одном из развлекательных заведений Кондопоги, там с ней познакомился мужчина и предложил проводить ее до дома.

Оказавшись в подъезде, из галантного ухажера мужчина превратился в грабителя. Он начал угрожать и требовать отдать ему золотые украшения, а затем сорвал с шеи женщины цепочку и сбежал. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Оперативники разыскали предполагаемого грабителя. Им оказался 34-летний безработный местный житель, ранее судимый за кражи. Свою вину он признал, ювелирное изделие изъято. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о грабеже. // фото unsplash.com