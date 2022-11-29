Новый прожиточный минимум установили в Карелии

Власти Карелии установили новый прожиточный минимум на 2023 год.

В целом по республике он составит 17 877 рублей, это на 2773 больше, чем в этом году. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составит 19486 рублей, для пенсионеров - 15374 рубля, для детей - 17341 рубль.

В северных районах (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы и Костомукша) величина прожиточного минимума на душу населения составит 18 950, для трудоспособного населения – 20 655, для пенсионеров – 16 297, для детей – 18 382.

Для остальных территорий размер прожиточного минимума на душу населения установлен в размере 17698, трудоспособных граждан – 19291, пенсионеров – 15220 и детей – 17167. // фото «Петрозаводск говорит»