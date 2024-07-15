Новый нацпроект будет направлен на развитие профобразования

На стратегической сессии обсудили ключевые мероприятия, которые войдут в новый нацпроект «Молодежь и дети». Он будет направлен на развитие профессионального образования, раскрытие талантов молодежи и патриотическое воспитание.

К 2030 году в России обновится более 35 тыс. Школ, и таким образом созданы комфортные условия для 6 млн учащихся. Почти 800 тыс. студентов и молодых ученых будут вовлечены в программы профессионального развития. Развернем также широкую сеть молодежных образовательных центров, ежегодно в их программах смогут участвовать не менее 160 тыс. человек,

- сказал Чернышенко.

По поручению Президента в России также будет создано 25 кампусов мирового уровня. Таким образом, студенты, преподаватели и ученые получат современные образовательные и исследовательские пространства для создания передовых технологий. Учащиеся будут обеспечены комфортными бытовыми условиями – в рамках нацпроекта предполагается ремонт 800 общежитий для 600 тыс. человек.

Дмитрий Чернышенко добавил, что в общей сложности будут подготовлены два миллиона специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей экономики. На это направлена программа «Профессионалитет», которая уже реализуется в регионах страны.

В этом году на 700 мест учебных кластеров «Профессионалитета» в Карелии абитуриенты подали уже 1 500 заявлений. Сейчас кластеры работают в Петрозаводском автотранспортном техникуме, Колледже технологии и предпринимательства и Северном колледже (Сегежа). Скоро к «Профессионалитету» присоединится Костомукшский политехнический колледж. Это возможность пройти высококлассную подготовку с упором на практические навыки и получить востребованную в республике профессию, четко понимая траекторию карьерного роста.