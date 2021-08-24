Новый мост через Сяпсю откроют в сентябре

Работы по возведению моста через реку Сяпся на трассе Петрозаводск-Суоярви идут с опережением графика. Вскоре переправа будет открыта для движения транспорта, сообщает пресс-служба главы Карелии.

На новом железобетонном балочном мосту уже установлены опоры и пролеты, заасфальтирована проезжая часть, смонтированы ограждения. Очищены полоса отвода и пути подъезда.

Срок окончания всех работ, в том числе и благоустройства прилегающей территории, - 30 июня 2022 года. Однако, движение по новому мосту будет открыто раньше - уже в начале сентября этого года. Фото источника