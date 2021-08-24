Мэрия провела рейд по магазинам на Перевалке и Древлянке

Специалисты мэрии Петрозаводска продолжают рейды по контролю за соблюдением ограничительных мер на объектах розничной торговли и сферы услуг. Такие инспекции проходят в разных районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе очередного рейда работники мэрии прошли по магазинам Перевалки и Древлянки. Были проинспектированы объекты, торгующие цветами, хлебобулочными изделиями и продуктами на улицах Фрунзе, Хейкконена и на бульваре Интернационалистов.

Сотрудникам торговых точек напомнили о необходимости соблюдения санитарных правил. Также проверялось наличие защитных экранов, средств для обработки рук, соблюдение социальной дистанции и т.д.

В администрации города пообещали, что рейды будут продолжены. Фото мэрии Петрозаводска