Новый дорожный знак появился в России

На российских дорогах с 1 марта появится отдельный дорожный знак, обозначающий камеры фото- и видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства РФ.

Согласно тексту документа, такие знаки будут устанавливать на въезде в поселение, а также вне поселений на трассах на расстоянии 150-300 метров от начала снимаемого участка дороги. При необходимости знак будут использовать вместе со знаками, указывающими расстояние до опасного участка или определенного объекта. Эти правила вступают в силу с 1 марта.

При этом в министерстве внутренних дел пока не сообщили, как именно будет выглядеть новый знак. В настоящее время знаки фото- и видеофиксации используются только в связке с другими знаками. Фото twimg.com