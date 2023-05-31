Новый детский сад построят в Калевале

Застройщик - компания «КСМ» - приступил к работам в середине мая

Новый детский сад рассчитан на 300 мест (12 групп по 25 мест в каждой) и расположится в районе улицы Антикайнена. К настоящему моменту на строительной площадке ведутся подготовительные работы - свод леса, снятие почвенно-растительного слоя, отсыпка временных проездов. В июне будут выполнены работы по устройству котлована, а монтаж коробки здания планируется завершить в ноябре текущего года.

Новый детский сад в Калевале мы построим по привычному, узнаваемому, проверенному годами проекту естественно, с учётом последних изменений в нормах и требованиях к строительству детских дошкольных учреждений. Опыт строительства таких объектов у нашей компании большой, за последние 10 лет «КСМ» построила 14 детских садов, шесть из них – 300-местовые. Правда, из всех наших детских садов Калевальский будет самым северным и самым удалённым от Петрозаводска. Это, неизбежно, внесёт коррективы в привычную организацию работ,

- рассказал руководитель проекта Вадим Карпин.

Традиционно, детский сад будет введён в эксплуатацию с полной отделкой, оборудованием и мебелью.

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