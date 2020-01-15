Новый автомобиль скорой поступил в Поросозерскую амбулаторию

В конце прошлого года в Карелию поступили 22 автомобиля скорой медицинской помощи. Машины скорой были приобретены за счет средств федерального бюджета. Один из них получила Суоярвская ЦРБ. Как сообщае пресс-центр правительства республики, машина будет использоваться для оказания экстренной помощи жителям поселка Поросозеро.

«Местные медики выезжают на вызовы жителей не только своего большого поселка Поросозеро, но и в Гумарино и Костамуксу. Важно и то, что «скорая помощь» доставляет пациентов поселения в Медвежьегорский сосудистый центр Республиканскую больницу. В таких экстренных случаях дальнейшее состояние больного зависит от того, как быстро ему смогут оказать необходимое эффективное лечение»,

- говорится в сообщении группы «Суоярви. Городское поселение».