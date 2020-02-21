Новые знаки, запрещающие стоянку, установят на Голиковке

Проблема парковок в Петрозаводске остается одной из острых тем для обсуждения среди автолюбителей.

Автомобилисты вынуждены оставлять свой транспорт во дворах, вдоль обочин, что часто осложняет работу той же снегоуборочной техники или приводит к пробкам.

Новые места для стоянок в карельской столице не появляются, исключение может составить разве что платная парковка у железнодорожного вокзала, вызвавшая бурное обсуждение в соцсети. Однако в городе едва ли не каждый месяц устанавливают дорожные знаки, запрещающие парковку.

Так, 16 марта в районе Голиковка изменится схема движения транспорта, сообщает сегодня пресс-служба администрации. По нечетной стороне улицы Калинина будет запрещена остановка в районе домов № 57-Б и 57-В.

«Новые знаки должны повысить безопасность дорожного движения на участке. Припаркованные здесь автомобили мешают обзору водителей при выезде на улицу Калинина, и при следовании по магистрали»,

- сообщает пресс-служба.