Новые жертвы мошенников попали под старые схемы афер

Ежедневно в полицию республики поступают заявления от граждан о потере денег после общения с неизвестными. Так, за несколько дней жители Карелии перевели на счета злоумышленников более 850 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию обратился 47-летний петрозаводчанин – мошенник, позвонивший под видом работникам банка, выманил у него 90 тысяч рублей. В аналогичной ситуации оказалась 53-летняя жительница Сортавальского района. Ее убедили для сохранности средств провести некие манипуляции с банковской картой на стороннем сайте. В результате она поетряла140 тысяч рублей.

Жертвой еще одной схемы обмана оказалась 83-летняя жительница Прионежского района. Ей поступил телефонный звонок, взволнованный мужчина, которого она приняла за соседа по участку, сообщил, что стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Чтобы избежать ответственности, ему требовалось срочно найти 60 тысяч рублей, которые надо передать посреднику. Но женщина стала новой жертвой старой схемы аферистов, потеряв всю сумму.

Кроме того, несколько жителей Карелии понесли убытки при совершении сделок через интернет. Так, у петрозаводчанина были списаны 98 тысяч... за коньки. Другой житель Петрозаводска решился на покупку мотоцикла. Он перечислил продавцу в счет оплаты 135 тысяч рублей, но товар так и не получил. Правоохранители очередной раз напоминают быть внимательными и осторожными при общении по телефону или через интернет с незнакомыми людьми. Фото: pxhere.