Новые приложения ВТБ и «Сбербанка» исчезли из App Store

Из App Store исчезли приложения, позволяющие клиентам ВТБ и Сбербанка проводить онлайн банковские операции. По данным РБК, в магазине больше нет «Баланса» и СБОЛ.

Напомним, первое было призвано заменить удаленное из-за санкций против российского банка «ВТБ Онлайн», второе служило альтернативой «Сбербанку Онлайн».

Так что клиентам этих банков остается продолжать пользоваться web-версиями мобильных банков. Это в том случае, если у них устройство на iOS. Пользователи Android пока могут рассчитывать на аналоги. // Фото: www.shutterstock.com