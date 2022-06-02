Новые опции появятся на Госуслугах

Кабмин РФ расширил перечень услуг, которые россияне смогут получать в электронной форме. На Госуслугах появятся семь новых опций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Пользователи сервиса смогут записаться на прием к нотариусу по вопросу, связанному с открытием наследственного дела и получением свидетельства о праве на наследство, и по другим вопросам. Также пользователи смогут получить выписку из бюро кредитных историй.

Предприниматели с помощью портала госуслуг смогут получать сведения из реестра инвестиционных советников, реестра аудиторских организаций на финансовом рынке и другую информацию.

Ранее Мишустин утвердил концепцию поэтапного перехода к предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Работу планируют завершить к концу 2023 года. (фото pexels.com, Math)