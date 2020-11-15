Новые ограничения введены в Карелии для магазинов и общепита

В распоряжение главы республики от 12 марта 2020 года №127-р внесены изменения, связанные с работой магазинов и торговых центров, сообщает сайт правительства Карелии.

Кроме того, предприятиям общепита теперь разрешено работать только до 23 часов.

Распоряжением определено, что в объектах розничной торговли площадью свыше 200 кв. метров должно быть не более одного посетителя на 30 кв. метров, если же общая площадь торгового объекта составляет менее 200 кв. метров – не более одного посетителя на 20 кв. метров. Это правило устанавливается в торговых объектах Петрозаводска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Пудожа, Сортавалы, Костомукши, Олонца, Беломорска, Медвежьегорска, Питкяранты, Сегежи, Суоярви, а также поселков городского типа Калевала, Лоухи, Муезерский.

В торговых центрах в этих населенных пунктах единовременное нахождение посетителей разрешается не более одного человека на 50 кв. метров общей площади комплекса, до 15 декабря в них приостанавливается работа детских игровых центров и игровых комнат.

В соответствии с распоряжением в торговых центрах посетителям также будет запрещен доступ к сети Интернет через беспроводной Wi-Fi.

Еще одно ограничение вводится для предприятий общепита: теперь им запрещается работать с 23 часов до 6 утра. Ранее требование действовало с полуночи.

Распоряжением также установлено, что в библиотеках наполняемость читальных и компьютерных залов не должна превышать 25 процентов от максимально возможной.

Новые меры вступают в силу с 19 ноября.

Кроме того, всем работодателям теперь предписано обеспечивать подвоз своих сотрудников на работу и обратно домой. Это требование начинает действовать с момента подписания распоряжения.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться в прикрепленном файле или в разделе «Документы»: http://gov.karelia.ru/coronaviridae/5560/.