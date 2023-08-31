Новые группы детсада в ЖК «Белые ночи» на Кукковке ждут первых малышей

Около 40 дополнительных мест для дошколят двух-трех лет в группах детсада «Акварельки» появилось на Кукковке. Две новые группы откроют двери уже 1 сентября для воспитанников благодаря проекту «Демография» - их выкупили у застройщика и полностью обустроили для детей.

Помещения расположены в доме жилого комплекса «Белые ночи» от строительной компании «Нова» на улице Энтузиастов. Их специально проектировали с учетом назначения, с соблюдением всех норм и требований. У малышей – спальни, игровые, помещения для сервировки блюд, отдельная игровая площадка на улице, отдельный вход в группы.

Сам дом – монолитный, теплый и надежный, оснащенный собственной котельной. Поэтому у воспитанников «Акварелек» не будет летних отключений горячей воды. Отопительный сезон в «Белых ночах», кстати, заканчивается и начинается по решению собственников тоже благодаря собственной котельной.

В «Нове» отмечают, что решение о появлении встроенного детсада принимали вместе с администрацией города. Как никогда, совместно с властями проработано было решение о строительстве не одного, а двух корпусов детсада «Акварельки» на улицах Энтузиастов и Тимашова. Таким образом, удалось серьезно увеличить количество мест в детсаду.

Как рассказала заведующая «Акварелек» Инна Матухова, отделку в группах рабочие согласовали с администрацией садика.

В садике должно быть уютно и ярко. Здесь – дети. Поэтому строители постарались на славу, все отлично. Все, что нужно, здесь есть. И даже больше. Идея с дверями-ширмами – просто отличная, это очень удобно. И все остальное – от бойлеров до системы вентиляции очень хорошо продумано. Такие условия не часто встретишь для детей. Спасибо строителям, видно, что делали с душой и заботой.

В группах уже все готово к приходу воспитанников – расставлена мебель, игрушки заняли места на полках. Уже 1 сентября воспитатели встретятся с малышами, для которых начнется интересное время в «Акварельках».