Новые фонари установили на трассе в Карелии

На дороге в поселке Гирвас Кондопожского района поставили новые фонари. Об этом сообщили в правительстве региона.

Теперь участок протяженностью порядка пяти километров освещают порядка 150 фонарей. Сейчас трасса по уровню освещенности соответствует нормативам.

Дорожники в данный момент сносят старые опоры и регулируют систему освещения. Она будет работать автоматически. // фото: скриншот видео правительства Карелии