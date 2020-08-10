Новые должности появятся в российских школах

В российском образовании грядут изменения. В школах введут новые должности, в числе которых учитель-наставник, учитель-методист. Также нововведения коснутся аттестации педагогов. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По мнению главы министерства, сфера повышения квалификации учителей и переподготовки кадров требует наведения порядка.

«В сентябре 2021 года начнем апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник. Все это позволит создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов, повысить престиж профессии. И самое главное - обеспечить качество образовательных результатов», - считает Кравцов.

Ранее министр заявил о появлении нового сервиса «Моя школа», который позволит детям и родителям оперативно получать информацию и решать вопросы с учителем и школой.