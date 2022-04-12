Новые автомобили для медиков поступили в Карелию

В Карелии продолжается оснащение медицинских организаций автомобилями. На днях шесть новых машин поступили в межрайонную больницу №1, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

По данным министерства, три «Нивы 4х4» предназначены для Муезерской участковой больницы, в том числе одна - для Ругозерской врачебной амбулатории. «Лада Гранта» и две «Лады Весты» будут закреплены за поликлиникой в Костомукше. Все автомобили будут использоваться для выездов врачей на вызовы.

Всего в 2022 году планируется приобрести 53 единицы транспорта для медучреждений республики. Фото Минздрава РК