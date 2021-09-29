Новую транспортную развязку в Петрозаводске показали с высоты

В Петрозаводске продолжается реконструкция улицы Куйбышева. Основные работы по продлению магистрали и строительству новой транспортной развязки должны завершиться в декабре, сообщает Минтранс РК.

Проект включает в себя строительство моста через реку Неглинка и новой развязки на стыке улиц Ленинградской, Кирова и набережной Варкауса. Сейчас специалисты подрядной организации завершают переустройство сетей, монтируют освещение, укладывают асфальт, устанавливают бордюры.

Новая развязка призвана разгрузить центр города, выстроить работу маршрутов общественного транспорта и направить поток автомобилей скорой помощи по отдельной дороге со стороны озера.

На реализацию проекта Карелия получила из федерального бюджета более 500 миллионов рублей. Видео и фото Минтранса Карелии