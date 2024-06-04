Новую локацию для туристов обустраивают в Карелии

В Лахденпохском районе создают новую локацию для туристов. У водопада Метсямикли оборудуют смотровую площадку, а вдоль реки Мийналанйоки – экотропу, сообщили в правительстве республики. Уложить дорожки и террасу из деревянного настила планируют в июле.

В советское время в этом месте были гидросооружения, подававшие электроэнергию на лесопилку и кожевенный завод. Частично сохранилась разгонная труба, оставшаяся от ГЭС.

Тропу собираются продлить до 1,5 км, поставить урны и скамейки. Вдоль тропы расставят деревянные резные фигуры с подсветкой, среди них герои эпоса «Калевала» и легенд, символизирующие Карелию животные. Также в планах – заполнить водой искусственное озеро, запустить декоративную форель, на скале высадить сакуру. // фото unsplash.com