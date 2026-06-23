Новорожденного малыша спасли в Карелии

Ребенок появился на свет в Сегеже, его состояние было тяжелое

Фото: Петрозаводск говорит

Историю спасения новорожденного мальчика из Сегежи рассказали в профильном ведомстве.

Малыш родился рано утром в воскресенье, 21 июня, в Сегежской ЦРБ. Состояние ребенка было тяжелым, имелись дыхательные нарушения. После оказания первичной реанимационной помощи сегежские врачи сообщили о произошедшем коллегам из отделения реанимации и интенсивной терапии республиканского перинатального центра. Дежурный врач-реаниматолог Лариса Андреева оперативно проконсультировала медиков.

Перинатальный центр сразу направил в Сегежскую ЦБР реанимационную бригаду.

Малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, и вертолёт санитарной авиации доставил ребенка в отделение реанимации и интенсивной терапии перинатального центра.

Сейчас врачи продолжают лечение ребенка. Как уточнили медики, на момент поступления в перинатальный центр малышу было всего 10 часов.