Нового главу выберут в Кемском районе

Депутаты районного совета в конце прошлой недели объявили конкурс на должность главы администрации Кемского района. Процедура запланирована на 11 февраля, сообщается в официаильном паблике районных властей.

В состав комиссии от районного совета включены два депутата - Беляков Р.В. и Сухан А.С. В ближайшее время своих представителей в состав комиссии должны определить Совет Кеми и правительство Карелии. Особенности проведения конкурса и требования к кандидатам в руководителя обещают опубликовать в общественно-политической газете района «Советское Беломорье». Документы будут принимать в течение 15 дней с момента публикации в печатном издании.



Напомним, 10 января руководитель администрации района Дмитрий Петров покинул свой пост. (фото yandex.ru)