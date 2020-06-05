Новое знакомство обернулось для жительницы Питкяранты потерей средств

До шести лет лишения свободы может получить житель Ленинградской области за хищение банковской карты у жительницы Питкяранты, сообщает прокуратура Карелии.

История произошла в декабре прошлого года. Жительница Питкяранты познакомилась с 33-летним жителем соседней области, пара утроила ночные посиделки, употребляя алкоголь.

Наутро женщина не обнаружила ни мужчины, ни банковской карты. Оказалось, ранее судимый мужчина украл карту и, зная PIN-код, снял с нее 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело и направлено в суд. За совершение данного преступления обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.