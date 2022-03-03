Новое приемное отделение открыли в Сортавальской ЦРБ

Модернизированное отделение для приема больных открыли 3 марта в Сортавальской ЦРБ. Это вторая больница республики, где теперь есть приемный покой с хирургической и реанимационной палатами, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Первое подобное отделение открыли в прошлом году в БСМП Петрозаводска, напомнил он.

В современном приемном покое разделили потоки поступающих: на тех, кто может передвигаться сам, и на маломобильных.

В приемном покое большой холл, чтобы можно было быстро передвигаться. Больница ввела дополнительные должности регистраторов. Это ускорит прием пациентов и распределение по отделениям.

Полностью модернизировали и комнаты для персонала, в том числе санитарные.

Над входом в приемный покой смонтировали крытый козырек для въезда машин скорой помощи, сам вход оснастили просторными распашными дверями с электроприводом. Теперь перемещение пациентов будет происходить при достаточном освещении и в любую погоду.

Завершился также капремонт в главном корпусе больницы. Здесь полностью заменили все инженерные сети: трубы горячего и холодного водоснабжения, электрические сети, установили энергосберегающие лампы. Стоимость ремонтов составила более 18 млн рублей. // Фото: источник