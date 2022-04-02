Новая Lada Vesta в топе будет стоить больше двух миллионов рублей

Обновленная Lada Vesta, торжественный старт производства которой состоялся в феврале, не выйдет на рынок в ближайшие месяцы, сообщает издание Лада.Онлайн.

Сообщается также, что цена автомобиля будет значительно выше, чем предполагалось.

Назначена новая дата старта продаж — 1 сентября. Цены — от 1 390 900 до 2 083 300 рублей в топовой комплектации.

Завод в Ижевске, где выпускают «Весту», простаивал почти весь март. В настоящий момент «АвтоВАЗ» ушел в полном составе в отпуск до 24 апреля. // Фото: Lada.ru