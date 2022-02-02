Дорожники собираются расширить до четырех полос участки трассы «Кола»

В Карелии планируют провести масштабную модернизацию федеральных автодорог региона. К 2031 году до четырех полос движения планируют расширить более 100 километров магистралей. При этом основной объем работ придется на трассу «Кола». Так, с 2022 по 2031 год до четырех полос расширят участки федеральной магистрали с 381 по 406 км, с 422 по 436 км и с 461 по 481 км. Некоторые отремонтируют капитально, а часть реконструируют.

По информации Росавтодора, много тяжких ДТП происходит на стокилометровом участке с 381 по 481 км трассы «Кола», который соединяет Петрозаводскую и Кондопожскую городские агломерации.

Работы в рамках Концепции развития федеральной дорожной сети и повышения безопасности движения будут выполняться в рамках реконструкции, капремонта и строительства новых четырехполосных участков с разделительным барьерным ограждением.

В частности, разработана проектная документация на строительство участка с 406 по 422 км трассы Р-21 «Кола». Он станет продолжением обхода поселка Матросы и позволит вывести транзитный транспорт из деревни Половина и поселка Вилга.

В этом году собираются завершить проектирование капремонта участков с 436 по 446 и с 446 по 461 км автодороги Р-21 (Прионежский и Кондопожский районы) и участка со 132 по 147 км автодороги А-215 Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк – Брин Наволок - подъезд к Петрозаводску.

В планах дорожников построить 17-километровый обход Петрозаводска, который соединит два подъезда к городу - от трассы «Кола» и ведущий с юга подъезд в составе трассы А-215. Воплотить проект в жизнь планируют в период с 2029 по 2035 год. (фото pixabay.com, wal_172619)