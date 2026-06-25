Nova: обменяем вашу квартиру на новую

Компания возьмет на себя сопровождение сделки, ключи можно получить уже в этом году

Хотите обменять свою квартиру на новую? В строительной компании Nova вам в этом помогут. Жилой комплекс «Карельский» предлагает отличные варианты планировок. Ключи можно получить уже в этом году!

3 шага до мечты:

- Выбирайте понравившуюся квартиру

- Приходите в офис строительной компании Nova

- Специалисты компании помогут выгодно продать ваше жилье и приобрести новое!

Все этапы сопровождения сделки компания берет на себя, для покупателя эта услуга абсолютно бесплатна.

Строительство комплекса ведется на территории динамично развивающегося микрорайона Петрозаводска — Кукковки III. Место строительства отличается хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой.

3 дома комплекса уже сданы. Строится 4-ый дом под строительным номером 2 – «Карельский-2». Срок сдачи: II КВАРТАЛ 2025.

В новом монолитном жилом комплексе «Карельский» на Кукковке вы сможете выбрать будущее жильё исходя из своего образа жизни, возможностей и собственных представлений об идеальной квартире, в которой обеспечена функциональность каждого квадратного метра.

Дома возводятся по монолитной технологии с качественным утеплением наружных стен и облицовкой керамогранитной плиткой.

Отопление и снабжение горячей водой обеспечиваются за счет установленной на кровле газовой котельной, что обеспечивает низкие коммунальные платежи, при этом в квартирах никакого газового оборудования нет. На первых этажах располагаются офисные помещения, а на цокольных – кладовые помещения. На придомовых территориях проектом предусматривается размещение открытого паркинга, детских и спортивных площадок, мест для отдыха.

Подробности в офисе продаж: по адресу: Петрозаводск, пр.Комсомольский, 29 или по тел. 8 (8142) 59-47-47.

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

На правах рекламы. ООО "Нова-Инвест", ИНН 1001258205