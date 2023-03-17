Ночью в Карелии воздух промерзнет до минус 20

Завтра, 18 марта, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по западным районам местами небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, днем юго-западный, южный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -9, -14°С, местами до -20°С, по юго-западным районам местами -5, -10°С, днем -4, +1°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -9, днем -4-1, пасмурно, снег.

В Сегеже ночью -9, днем -3-1, пасмурно, снег.

В Сортавале ночью -5, днем -2+1, пасмурно, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com