Ночью в Карелии снежных зарядов не ожидается

На синоптических картах антициклон, раскинувшийся от Приморья до Карелии, по-прежнему будет основным игроком в формировании погоды, передают в Гидрометеоцентре.

По сообщению карельской метеослужбы, ночью осадков не ожидается. Днем в воскресенье в западной и северной частях региона пройдет небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер южных направлений прогнозируется умеренным. Ночью его сила составит 4-9 м/с, днем он усилится до 6-11 м/с.

Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо падать. Температура воздуха в темное время суток местами снизится до -14ºС, в общем по региону она составит -4…-9ºС. Завтра днем -2…-7ºС, местами до -10ºС. Фото: pxhere.