Ночью в Карелии похолодает до минус 8

Завтра, 2 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный, днем переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +3, +5°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер ночью западный, юго-западный, днем переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 0, -5°С, местами до -8°С, днем +1, +6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -4, днем до +3, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже ночью -3, днем 0+2, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сортавале ночью -3, днем до +3, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото gfx.nrk.no