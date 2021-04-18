Ночью в Карелии похолодает до минус 5 градусов

Тепло сохранится в республике в начале рабочей недели. По прогнозу карельского Гидрометцентра, 19 апреля в Петрозаводске небольшая облачность, без осадков, ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью 0, -2. Днем потеплеет до +9, +11. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер переменный, на юге северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью 0, -5. Днем температура воздуха +9, +14, местами у водоемов +5,+8.

По прогнозу Гидрометцентра России, ночью в Калевале -2, днем +13;

В Кондопоге ночью -1, днем +9;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +10;

В Олонце ночью 0, днем +12;

В Пудоже ночью -2, днем +11;

В Сегеже ночью -1, днем +11;

В Сортавале ночью -1, днем +12;

В Суоярви ночью -2, днем +11.