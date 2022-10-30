Ночью подморозит до минус 5 градусов, на дорогах будет скользко

В понедельник в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, в начале ночи с порывами до сильного. Температура воздуха ночью 0, -2, днем 0, +2, рассказали в республиканском гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью по восточной половине небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, в первой половине ночи местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью 0, -5, днем 0, +5.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -3, днем +1;

В Кондопоге ночью -3, днем +2;

В Медвежьегорске ночью -4, днем +2;

В Олонце ночью -3, днем +3;

В Пудоже ночью -4, днем +3;

В Сегеже ночью -5, днем +2;

В Сортавале ночью -2, днем +3;

В Суоярви ночью -3, днем +1. (фото unsplash.com, Aaron Burden)