Ночью добровольцы спасли жилой дом от огня в поселке в Карелии

Жилой дом сегодня ночью горел в Карелии, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, в 00:06 на пульт Единой службы спасения-01 Пудожского района поступило тревожное сообщение о том, что в поселке Рагнкуса произошел пожар в двухквартирном деревянном жилом доме. Первыми к месту вызова прибыли двое бойцов поселковой добровольной дружины.

Понимая, что до ближайшей профессиональной пожарной части расстояние порядка 30-ти километров, и помощь придет не скоро, добровольцы приняли все меры к ликвидации пожара. На помощь в борьбе с огнем им пришли и жильцы дома.

Общими усилиями распространение огня было остановлено, затем пожар был ликвидирован полностью. Грамотные действия добровольцев и жильцов дома позволили спасти жилой дом от огня.

В результате пожара в одной из квартир огнем были повреждены стена и потолок на общей площади 25 квадратных метров. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты.