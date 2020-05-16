Ночь музеев-2020. Программа культурных событий

Ежегодная акция «Ночь музеев» в 2020 году из пандемии впервые пройдет в онлайн-формате.

Мероприятия от десятков музеев страны пройдут 16 мая. Министерство культуры России и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ» подготовили отдельную площадку, на которой собрана вся информация о планируемых мероприятиях «Ночи музеев-2020».

Среди сотен мероприятий – виртуальные прогулки по залам и площадкам музея, в том числе тем, куда обычный вход труднодоступен. Это выставки, мастер-классы в самых разных направлениях искусства и культуры.

Полная афиша мероприятий здесь. Что может быть интересно детям, посмотреть здесь.

Отметим, что карельская музейная среда также не осталась в стороне.

Уникальную прогулку по «Кижам» обещают с 18.00 до 21.30.

«Вы совершите прогулку по специально разработанному маршруту, пройдя весь заповедный остров с севера на юг. По пути вы увидите красивейшие памятники деревянного зодчества и завораживающие ландшафты в отдаленных уголках острова, которые крайне редко посещают туристы. Более того, мы заглянем в места, куда не допускаются посетители: например, в мастерскую, где работают реставраторы икон.



Конечная точка маршрута — Кижский погост, где недавно завершилась реставрация самого знаменитого памятника острова — церкви Преображения Господня. Здесь вы узнаете о тонкостях реставрации самого большого и сложного деревянного сооружения на планете и, если позволит погода, полюбуетесь незабываемым закатом», - сообщает музей. 6+

Национальный музей Карелии вошел в проект Политехнического музея «Ночь (не) в музее». "В 12:00 в наших соцсетях участники расскажут о том, как они живут за закрытыми дверями и как встретят первых посетителей", - сообщают организаторы. В проекте примут участие также музеи Европы. 12+

Музей ИЗО предлагает квест «Виртуальный детектив». «Ночь... тишина ... Музей изобразительных искусств пуст ... но неожиданно до слуха охранника доносится странный шум... Что происходит??? Поспешим на помощь! Выполните задания, сопоставьте найденные улики и вычислите виновника музейного переполоха!», - анонсируют мероприятие в музее. С 18 до 23 часов каждый полчаса будут выкладываться задания, победителя ждет приз. Внимание, регистрация на участие до 12.00! 6+

Карельская филармония предлагает провести «Ночь музеев» во Дворце искусств Кондопоги.



«Вы сможете оказаться в знаменитом органном зале и попасть туда, куда не ступала нога ни одного посетителя. Вы побываете в самом сердце ОРГАНА, услышите, как он дышит!

А мы приоткроем завесу тайн, которые хранит наш Дворец искусств. В субботу, 16 мая мы покажем вам нечто особенное!». Начало в 21.00. 12+