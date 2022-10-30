«Ночь искусств» снова опустится на Карелию

Культурная акция «Ночь искусств» (6+) вновь пройдет в ноябре в Карелии под девизом «Искусство объединяет».

К мероприятиям присоединятся театры и музеи Петрозаводска, филармония, Дом «Кантеле», национальная библиотека и другие, рассказали в министерстве культуры РК.

В программу «ночи» вошли экскурсии, экспозиции, мастер-классы, интерактивные программы и занятия для школьников, концерты, спектакли, творческие встречи и многое другое. Каждое учреждение культуры публикует программу мероприятий на своих сайтах или группах в соцсети.

Стоит отметить, что не на все мероприятия вход свободный. Например, в Национальном музее Карелии 3 ноября бесплатно можно будет посетить только постоянную экспозицию, все остальные мероприятия «ночи» - платные, в том числе и экскурсия с фонарями. (источник фото пресс-служба Минкультуры РК)