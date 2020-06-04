04 июня 2020, 21:23
«Ниссан Альмера», уходя от столкновения, вылетел в кювет у Тепличного
Авария произошла сегодня вечером в Петрозаводске
Авария в районе пересечения Шуйского и Пряжинского шоссе произошла 4 июня в 19:30. ДТП произошло в районе нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог.
Как сообщает dtpptz.ru, по одной из версий, автомобиль «Ниссан Альмера» двигался по Шуйскому шоссе со стороны Петрозаводска. С Пряжинского шоссе выезжал другой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель увел «Ниссан» за пределы дорожного полотна в кювет. Обошлось без жертв.
Вероятно, свою версию аварии в ближайшие дни представить дорожная полиция.
Фото: dtpptz.ru, Максим