«Ниссан Альмера», уходя от столкновения, вылетел в кювет у Тепличного

Авария в районе пересечения Шуйского и Пряжинского шоссе произошла 4 июня в 19:30. ДТП произошло в районе нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог.

Как сообщает dtpptz.ru, по одной из версий, автомобиль «Ниссан Альмера» двигался по Шуйскому шоссе со стороны Петрозаводска. С Пряжинского шоссе выезжал другой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель увел «Ниссан» за пределы дорожного полотна в кювет. Обошлось без жертв.

Вероятно, свою версию аварии в ближайшие дни представить дорожная полиция.

Фото: dtpptz.ru, Максим