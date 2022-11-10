Ни одного фонаря, грязи по колено – горожан возмутила дорожка в школу

Не везде в Петрозаводске можно найти асфальт. Причем это касается не только дорог, но и зон для пешеходов. Одно из таких мест можно встретить на Перевалке.

Петрозаводчане возмутились состоянием прохода к школе со стороны улицы Чапаева. Свое недовольство они выразили в сообществе «Подслушано в Птз». Людей возмущает отсутствие освещения и грязь, которую месят дети.

«Сколько можно детям в 20 школу (проход со стороны улицы Чапаева) ходить по такой грязи? Утром темнота такая хоть глаз выколи, даже одного несчастного фонаря нет, так еще и грязи по колено. Дети приходят в школу по колено измазанные, в сырых сапогах и ботинках, потому что это никак не обойти, даже по обочине, потому что там лужи и грязи еще больше. Днем обратно идти по такой же чаче. Просто ужас какой-то!»

- утверждают возмущенные жители столицы Карелии.

Подписчики паблика просят городских чиновников обратить внимание на проблему и принять меры.

«Постоянная грязь по дороге в школу, а никому нет никакого дела до этого. Примите, пожалуйста, меры».