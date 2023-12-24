Незаметная опасность подстерегает петрозаводчан в одном из районов

Зимой опасности на каждом шагу подстерегают петрозаводчан. Свисающие с крыш сосульки, сколькие улицы. Вдобавок некоторые люки на улицах остаются открытыми.

Наша читательница сообщила об очередном зияющем канализационном колодце в Пятом поселке.

Люк подстерегает прохожих на остановке Боровая – Халтурина, напротив гостиницы. Из-за сугроба его вообще не видно, так что опасность вполне реальная. // фото: читательница «Петрозаводск говорит»