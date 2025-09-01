Незаконный цирк раскрыли в Пудоже

В Пудоже остановился гастролирующий цирк, у которого не было лицензий и документов на животных. За это руководителя оштрафовали на 50 тысяч, сообщила пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

У цирка не было лицензий на ведение деятельности по содержанию и использованию животных в выступлениях. Также у четвероногих отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

Цирк привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об ответственном обращении с животными и ветеринарных правил. Ему назначили наказание в виде административного штрафа размером 50 тысяч рублей.