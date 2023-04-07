Невнимательный мужчина едва не лишился огромного выигрыша

Житель США сорвал джекпот в лотерее, но пропустил сообщения и звонки о выигрыше и в результате чуть не лишился 261 тысячи долларов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что 62-летний мужчина сорвал куш 8 марта, однако в течение долгого времени не догадывался об этом. Наконец он обнаружил в своей электронной почте письмо от организаторов.

«Я просмотрел свою электронную почту и телефон и увидел, что пропустил письма и телефонные звонки о выигрыше и что крайний срок подачи документов для получения приза - следующий день», - рассказал победитель.

Мужчина сразу же позвонил в офис лотереи, подал документы и вскоре получил выигрыш. Деньги счастливчик планирует отложить на пенсию. // Фото: unsplash.com