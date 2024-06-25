25 июня 2024, 12:25
Происшествия

Нетрезвый подросток устроил забег по магазину

Нарушителя порядка задержал наряд Росгвардии

Росгвардейцев вызвали в магазине Петрозаводска вечером 24 июня из-за нетрезвого юноши.

17-летний посетитель бегал по торговому залу, матерился и не обращал внимания на замечания окружающих. Силовики юношу остановили и передали его инспектору по делам несовершеннолетних.

В другом магазине 41-летний мужчина попытался стащить  бутылку водки. Его задержали и передали полиции. // фото пресс-служба управления Росгвардии по РК

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новости петрозаводска
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росгвардия
водка
магазин