Нетрезвый подросток устроил забег по магазину

Росгвардейцев вызвали в магазине Петрозаводска вечером 24 июня из-за нетрезвого юноши.

17-летний посетитель бегал по торговому залу, матерился и не обращал внимания на замечания окружающих. Силовики юношу остановили и передали его инспектору по делам несовершеннолетних.

В другом магазине 41-летний мужчина попытался стащить бутылку водки. Его задержали и передали полиции. // фото пресс-служба управления Росгвардии по РК