Несоответствующий проекту киоск на улице Гагарина переделают

На критику бывшего главного архитектора Петрозаводска Евгения Фролова по дизайну киоска, установленного в на площади Гагарина, последовала немедленная реакция властей. Представителя торговой точки вызвали в мэрию. Собственник обязался исправить ошибку в течение недели.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что после профессиональной критики и гневных сообщений горожан в соцсетях представителей торговой точки вызвали в мэрию.

«Мы указали на то, что отправленный на согласование городским властям макет киоска и установленное на площади Гагарина сооружение имеют ряд существенных отличий как по конструктиву, так и по материалам. Предложили проделать работу над ошибками и добиться того, чтобы киоск после доработки не портил облик одной из главных городских площадей. Заказчик критику воспринял конструктивно. Согласился с тем, что внешний вид киоска необходимо изменить»,

- отметил мэр.

Собственник критику воспринял конструктивно. Согласился с тем, что внешний вид киоска необходимо изменить. На эти работы он попросил неделю. Фото: vk.com/vkl1968.