02 декабря 2022, 10:43
Происшествия

Несколько улиц в центре Петрозаводска остались без электричества

Энергетики пытаются восстановить электроснабжение в карельской столице

Сегодня в 9:50 в Петрозаводске произошло отключение электричества в домах в центре города. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без света остались здания на улицах Кирова и Федосовой, на проспекте Карла Маркса и на Неглинской набережной.

Энергетики устраняют повреждение на сетях. Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не называется. // Фото: unsplash.com

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