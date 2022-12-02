Несколько улиц в центре Петрозаводска остались без электричества

Сегодня в 9:50 в Петрозаводске произошло отключение электричества в домах в центре города. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без света остались здания на улицах Кирова и Федосовой, на проспекте Карла Маркса и на Неглинской набережной.

Энергетики устраняют повреждение на сетях. Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не называется. // Фото: unsplash.com