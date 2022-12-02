02 декабря 2022, 10:43
Несколько улиц в центре Петрозаводска остались без электричества
Энергетики пытаются восстановить электроснабжение в карельской столице
Сегодня в 9:50 в Петрозаводске произошло отключение электричества в домах в центре города. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, без света остались здания на улицах Кирова и Федосовой, на проспекте Карла Маркса и на Неглинской набережной.
Энергетики устраняют повреждение на сетях. Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не называется. // Фото: unsplash.com