Несколько участников несогласованной акции на Кирова увели в автозаки

На площади Кирова в Петрозаводске сегодня днем прошла несогласованная мирная акция. Пацифистов, выступающих против специальной военной операции на Украине, собралось не более десяти человек, сообщает с места событий корреспондент «Петрозаводск говорит».

Довольно быстро к ним подошли сотрудники полиции, которые через громкоговорители попросили людей разойтись.

В ответ от людей прозвучало, что они просто прохожие, а кто-то сказал, что стоит обсуждает премьеру в Музыкальном театре. На это полицейские сказали, что, по их данным, на площади проходит незаконная уличная акция, и снова попросили всех разойтись.

Одна женщина недоумевала и сказала, что у нас демократическое государство. Кто-то сказал, что пойдет к другому театру.

Затем полицейские быстро взяли несколько человек в кольцо и стали оттеснять к автозакам.

В кольце оказалось около 6-7 человек.

У нескольких оставшихся возле памятника Кирову молодых людей проверили документы. (Фото и видео Антонины Кябелевой и Георгия Чентемирова)