Несколько десятков гаражей снесут в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска просит владельцев 36 гаражей, незаконно установленных в городе, демонтировать их своими силами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет о следующих объектах: четыре гаража, расположенные у дома №40 на улице Гоголя, девять гаражей, расположенных у дома №25 на улице Правды, три гаража, расположенные у дома №9 на улице Кутузова, четыре гаража, расположенные у дома №25 на улице Фридриха Энгельса, 16 гаражей, расположенных в районе домов №14 и №16 на улице Куйбышева.

Владельцы этих объектов должны освободить территорию до 16 июля самостоятельно, предупредили в городской администрации.